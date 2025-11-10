Javier Martinez, tenero gesto a fine partita emoziona i fans: ecco cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Javier Martinez dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello avvenuta ormai già diversi mesi. Il 30enne argentino è tornato alla sua vecchia passione: la pallavolo, che pratica da quando era solo un bambino. L’uomo è stato ingaggiato dalla Terni volley academy, una squadra nata nel 2025 che milita nel campionato di A3. Proprio ieri 9 novembre, Javier Martinez insieme ai suoi compagni hanno disputato una nuova partita valida per la terza giornata di campionato. Lo schiacciatore argentino è riuscito a portare al successo la squadra, che ha trovato così la sua prima storica vittoria davanti ad un palazzetto con oltre 1000 persone presenti. Proprio l’ex concorrente del Grande Fratello si è reso protagonista di un tenero gesto a fine partita che ha emozionato i suoi fans.

Javier Martinez e il tenero abbraccio con il padre Mariano a bordo campo

Javier Martinez è stato tra i protagonisti della vittoria storica del Terni volley Academy contro una squadra di Napoli, valida per il campionato di A3 di volley. Lo schiacciatore argentino ha celebrato il grande successo sia coi suoi compagni che con un ospite speciale. Si tratta del padre Mariano, arrivato direttamente dalla Sardegna per vederlo. In alcuni foto e video pubblicati in rete si vede l’uomo recarsi ad abbracciare affettuosamente suo papà a bordo carpo. Un tenero gesto che ha emozionato tutti i presenti. Grande assente, invece, Helena Prestes, che si trova in Brasile per un viaggio-lavoro con un gruppo esclusivo per gli amanti del kite-surf.