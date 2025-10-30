Javier Martinez suona la carica: “Possiamo dire la nostra…”, ecco cosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua ad essere seguitissimo in seguito alla sua esperienza all’interno della casa del Grande fratello dov’è arrivato nelle ultime fasi. L’uomo è tornato ufficialmente in campo dopo un anno di inattività per partecipare al reality show targato Mediaset. La scorsa domenica, il pallavolista argentino ha debuttato nel campionato di A3 con la Terni volley academy. Nonostante abbia realizzato 29 punti, l’uomo non è riuscito a portare la sua squadra alla vittoria. Intervistato dal Corriere dell’Umbria, Javier Martinez non è apparso molto amareggiato per la sconfitta, tanto da suonare la carica. L’uomo ha dichiarato: “Usciamo a testa alta da questa sconfitta perché se riusciamo a giocare come sappiamo potremo dire la nostra in questo campionato. Resta l’amaro per non essere riusciti nell’impresa dopo un recupero del genere.”

Helena Prestes pronto a dare filo da torcere alle squadre avversarie

Intervistato dal Corriere dell’Umbria, Javier Martinez ha parlato del suo prossimo impegno in campionato. Il pallavolista argentino ha dichiarato le seguenti parole: “Ora testa alla prossima partita giocheremo contro Campobasso, che è una squadra molto quotata, molto esperta con attaccanti forti. Non abbiamo qualcosa in meno rispetto a nessuno e se riusciamo ad avere la spinta del pubblico in casa nostra sicuramente daremo filo da torcere un po’ a tutte le squadre avversarie”. Il compagno di Helena Prestes è pronto ad una nuova battaglia sabato 1 novembre quando scenderà nuovamente in campo per la seconda giornata del campionato di A3 di volley.