Helena Prestes, confessione inedita sui social: “Piango sempre”, ecco perché

Helena Prestes ha ottenuto una grandissima popolarità in seguito all’esperienza nella scorsa edizione del Grande fratello, condotto da Alfonso Signorini. La modella brasiliana è molto attiva sui social dove è solita intrattenere i suoi fan con i suoi pensieri riguardanti quello che fa durante la giornata. Nelle ultime ore, la compagna di Javier Martinez ha fatto un’ammissione su X, il vecchio Twitter. Helena Prestes ha parlato di Amy Winehouse, cantante britannica deceduta nel 2011 a causa di alcune dipendenze di alcool e droga. In un post pubblicato sui social, la donna ha scritto: “La mia cantante preferita è sempre stata Amy Winehouse ogni volta che leggo la sua storie e tutto è molto difficile piango sempre.“

Helena Prestes colpita dal film su Amy Winehouse

La modella brasiliana ha ricordato Amy Winehouse, la defunta cantante britannica conosciuta nel mondo per i brani Rehab, Back to black ma anche Valery. Helena Prestes ha spiegato ai suoi fan di X di aver visto il film basato sulla storia dell’artista e di esserne rimasta molto colpita: La donna ha scritto sui social: “Ho appena visto il film di Amy Winehouse, un bellissimo e straziante tributo a una voce unica in una generazione. Amy non era solo una cantante. Sentiva ogni nota. Se n’è andata troppo presto, mai dimenticata. La mia preferita in assoluto”. L’ex gieffina è un’amante della musica, tanto da essere solita postare sui social cover di alcuni brani eseguiti con la chitarra.