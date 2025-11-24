Javier Martinez, retroscena sul ritorno alla pallavolo: “E’ stato un successo…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato ancora una volta il protagonista della partita disputata dalla Terni Volley Academy lo scorso 23 novembre. Il pallavolista argentino ha segnato diversi punti che però non sono bastati per vincere il match, andato alla capolista del girone di A3. Proprio il compagno di Helena Prestes è stato ospite di After Hours, la trasmissione in onda su Dazn e You Tube che analizza le partite dei campionati di pallavolo con ospiti pregiati. In questo frangente, il 30enne si è lasciato andare a delle dichiarazioni interessanti in merito al suo ritorno alla pallavolo dopo l’esperienza al Grande Fratello. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: “Sicuramente arrivare a Terni è stato un successo. E’ un insieme di cose: un rimettermi in gioco su quello che era la mia zona di comfort in una città che nonostante sia una realtà molto predisposta per il calcio si fa sentire ogni volta che andiamo al palazzetto e questo fa veramente molto piacere. Terni era una piazza molto ambita da me sotto questo punto di vista.”

Javier Martinez parla della sconfitta con la Terni volley Academy

Ospite della trasmissione After Hours, Javier Martinez ha parlato della sconfitta della sua squadra contro la capolista del suo girone nel campionato di A3. Il pallavolista argentino ha dichiarato: “Non è stata la nostra miglior partita ma è pure vero che loro sono stati perfetti, ad un certo punto erano perfetti. Siamo stati molto limitati da un’ottima prestazione. Alziamo le mani, ci togliamo il capello, merito agli avversari.” Il 30enne non si è perso d’animo, dimostrando di avere una grande umiltà che solo i grandi campioni hanno. L’uomo scenderà nuovamente in campo la prossima domenica 30 novembre contro una squadra pugliese e chissà se questa volta Terni Volley Academy riuscirà nell’impresa.