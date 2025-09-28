Javier Martinez, speciale dedica sui social: “Non servono parole…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande fratello, che tornerà in onda da lunedì 29 settembre in prima visione su Canale 5. Il pallavolista argentino è tornato a far parlare di sé per una dedica social che ha postato nella giornata del 28 settembre. L’uomo ha raggiunto la Toscana insieme ad Helena Prestes per incontrare due ex gieffini con il quale hanno condiviso l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Per l’occasione, Javier Martinez ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede al fianco di Helena Prestes, Luca Calvani ed Amanda Lecciso. L’uomo ha aggiunto la seguente dedica alla reunion: “Non servono parole, basta esserci.”

Javier Martinez e Helena Presres, arriva il gesto di Amanda Lecciso

Il pallavolista argentino si è concesso un weekend di relax insieme ad Helena Prestes. La coppia ha raggiunto l’agriturismo di Luca Calvani in Toscana dove hanno avuto modo di riabbracciare lui ed Amanda Lecciso, arrivata direttamente da Cellino San Marco. Proprio quest’ultima si è resa protagonista di un dolce gesto nei confronti di Javier Martinez ed Helena Prestes. In un storia postata su Instagram da Luca si vede la sorella di Loredana portare un tiramisù con le iniziali della coppia al tavolo. Neanche a dirlo, la reunion dei quattro ex gieffini ha scatenato la reazione da parte del popolo della rete. Un utente su X, il vecchio Twitter ha scritto: “Sono stati casa per me” mentre un altro “Sono la parte migliore dell’ultima edizione del Grande Fratello”