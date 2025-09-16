Helena Prestes e Javier Martinez tornano in tv dopo il Grande Fratello: ecco quando e dove

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano in seguito alla loro partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello dove sono arrivati nelle fasi finali. I due hanno da poco fatto una vacanza da sogno in America e più precisamente a New York. Una volta tornati a Milano, la coppia è tornata agli impegni lavorativi. La modella brasiliana ha appena lanciato una linea di trucco di cui è testimonial mentre lo schiacciatore argentino ha raggiunto la sua squadra a Terni, con qui prenderà parte al campionato di A3. Per gli Helevier è davvero un momento d’oro sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Molto presto, Helena Prestes e Javier Martinez torneranno nuovamente in televisione. La coppia infatti prenderà parte ad una puntata della nuova edizione di Celebrity Chef, il programma condotto dallo chef Alessandro Borghese in onda su TV8 con grande risultati in termini di ascolti.

Helena Prestes e Javier Martinez protagonisti della nuova edizione di Celebrity Chef

Gli Helevier sono pronti a tornare in televisione dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello. Per il pubblico sarà un modo di rivedere la coppia che hanno tanto seguito nel corso del reality show. In Celebrity Chef in onda su TV8, Helena Prestes e Javier Martinez si improvviseranno chef, tanto da preparare un menù formato da tre portate aiutati dalla brigata del ristorante. In questa occasione, i due ex gieffini si contenderanno la vittoria come miglior chef della serata. Con molta probabilità la messa in onda della nuova edizione di Celebrity Chef è prevista tra ottobre/novembre su TV8 salvo cambiamenti di programmazione dell’ultimo minuto.