Javier Martinez sorprende sui social: “la mia vincita più grossa”, ecco cosa

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino ha appena fatto ritorno sul campo dopo un anno di inattività a causa della sua partecipazione al Grande Fratello dove ha trovato l’amore. L’uomo ha esordito nel campionato A3 di pallavolo con la Terni Volley Academy in una partita di 3 ore persa solo al tie break contro la squadra di Sabaudia. Nel corso delle ultime ore, Javier Martinez è tornato a far parlare di sé per una storia che ha postato nel suo profilo Instagram dov’è seguito da oltre 400 mila utenti. L’uomo ha prima pubblicato una foto di alcuni vini pregiati che gli sono stati regalati dai fan per poi dichiarare in una successiva storia: “Ciao a tutti ragazzi. Io sono qua dopo tanto tempo per ringraziarvi di cuore perché non è mai scontato, io non voglio darlo per niente per scontato, per tutto l’affetto che ancora continuate a darci a distanza di un anno.”

Javier Martinez ringrazia i fan sui social

Il pallavolista argentino del Terni volley academy ha pubblicato una storia su Instagram dove ha voluto ringraziare i fan per l’affetto che ogni giorno dimostrano a lui ed Helena Prestes. Nel video, Javier Martinez dichiara le seguenti parole: “Io veramente ogni volta rimango a bocca aperta e per me questa è stata la vincita più grossa di tutte, cioè riuscire ad arrivare alla gente e ricevere in cambio tutto l’affetto per me è stata la vittoria più grande.” Il 30enne ha ottenuto un grande successo in seguito alla sua partecipazione all’interno della scorsa edizione del Grande Fratello, dov’è arrivato in semifinale prima di essere eliminato dal gioco.