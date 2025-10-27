Helena Prestes inedita sui social: “Mi commuove”, ecco cos’è accaduto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a stare al centro dell’attenzione nonostante la fine del Grande fratello avvenuta molti mesi fa. La modella brasiliana sta vivendo un momento d’oro sia a livello professionale che sentimentale. Proprio la donna ha rivelato sui social di essere alle prese con un trasloco. L’ex gieffina si è infatti trasferita con Javier Martinez in una villetta a Terni, dove lui gioca per la squadra locale che milita nel campionato di A3. In queste ultime ore, Helena Prestes è tornata a far notizia per una foto che ha pubblicato nel suo canale d’Instagram. Nella foto si vede la donna tenere in mano un biglietto da parte di una fan con la seguente didascalia: “Elisa mi ricordo ancora di te insieme a tuo marito e tua figlia. Uso ancora l’estratto di lavanda. Ti ringrazio tantissimo per le tue parole. A volte in mezzo al trasloco apro qualche lettera e mi commuovo.”

Helena Prestes riconoscente nei confronti dei suoi fan

La modella brasiliana è apparsa molto riconoscente nei confronti dei suoi sostenitori che la seguano da ormai diversi mesi grazie alla sua partecipazione al Grande fratello. Solo alcuni giorni fa Helena Prestes ha pubblicato un post su X dove ha manifestato tutta la sua riconoscenza verso i suoi fan. Nel messaggio la donna ha scritto: “Quanto sono grata del vostro sostegno… non ne avete idea!”. Nel frattempo, la compagna di Javier Martinez è attesa oggi 28 ottobre a Milano per prendere parte ad un evento in Corso Vittorio Emanuele. La donna sarà al negozio di Yamamay Man per lanciare la nuova collezione di abbigliamento sportivo per cui è testimonial.