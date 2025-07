Javier Martinez sorprende: “Helena Prestes conoscerà un’altra parte di me”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello. I due si sono conosciuti all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini e da quel momento non si sono più lasciati. Proprio il pallavolista argentino è stato annunciato come nuovo giocatore del Terni Volley Academy, una nuova squadra che milita nel campionato di pallavolo di A3. L’uomo ha di recente rilasciato un’intervista alla giornalista Francesca Teodori per il portale PallacanastroBiella.it dove ha raccontato un retroscena in merito al suo ritorno in campo. Javier Martinez ha confermato il suo ingaggio nella squadra umbra per poi rivelare: “Helena Prestes verrà a vivere a Terni con me, saremo sempre insieme praticamente e conoscerà anche un ‘altra parte di Javi, quella del pallavolista professionista, che ancora non conosce”.

Helena Prestes ed il retroscena sulla storia con Javier Martinez

Nel frattempo, gli Helevier continuano a far sognare il pubblico italiano. Di recente, Helena Prestes ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok dov’è seguita da oltre 100 mila utenti. In questo frangente, la modella brasiliana è apparsa visibilmente emozionata quando ha visto alcune foto di lei e del suo compagno tratte dall’esperienza all’interno del Grande Fratello. La donna ha rivelato un retroscena, ammendo: “Mio papà mi ha scritto solo per questo bacio. Non vuole che lo bacio così davanti a tutti”, mentre guardava la foto di un bacio appassionato che si era scambiata con Javier Martinez in piscina. Helea Prestes è apparsa innamoratissima del pallavolista argentino.