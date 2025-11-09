Javier Martinez porta al successo la Terni Volley: prestazione super per l’ex gieffino!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano nonostante siano passati diversi mesi dalla partecipazione al Grande fratello dov’è arrivato in semifinale prima di essere eliminato. Dopo l’esperienza in televisione, l’uomo è tornato al suo vecchio amore: la pallavolo. Il 30enne è stato ingaggiato dalla Terni volley academy, una squadra che milita nel campionato di A3. Proprio il 9 novembre, Javier Martinez insieme ai suoi compagni hanno disputato una nuova partita valida per la terza giornata di campionato. I ragazzi di Giombini sono riusciti a vincere la partita con un netto 3 a 0 contro la squadra di Napoli che milita nel loro stesso girone. Tra i migliori giocatori in campo: l’ex gieffino che ha totalizzato 15 punti nei momenti salienti della partita.

Javier Martinez segna il punto della vittoria storica del Terni volley academy

La Terni volley academy ha ottenuto la sua prima vittoria in A3. Una vittoria storica per la squadra, che ha esordito nel campionato solo quest’anno. Javier Martinez ha nuovamente brillato, portando i suoi compagni di squadra al successo. Lo schiacciatore argentino ha infatti segnato il punto deciso della partita. Il compagno di Helena Prestes ha dimostrato di essere in ottima condizione dopo l’esperienza fatta al Grande fratello durata per oltre 6 mesi. Il 30enne scenderà in campo il prossimo 15 novembre quando sfiderà in trasferta una squadra di Lecce.