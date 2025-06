Javier Martinez, il messaggio criptico sui social scatena i fan: “Ogni fischio è un addio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello, dove è arrivato in semifinale prima di essere eliminato con un televoto. Il pallavolista argentino ha fatto sognare il pubblico italiano grazie alla sua storia d’amore con Helena Prestes. In queste ultime settimane, la coppia è finita al centro del gossip per alcune voci di tradimento. L’ex fidanzato della modella brasiliana ha rilasciato un’intervista a Fanpage dove ha rivelato di aver visto la sua ex in più di un’occasione dopo il Grande Fratello. Parole che hanno scatenato un polverone mediatico, tanto da aver costretto Helena Prestes a rilasciare un comunicato sui social dove ha ribadito di amare Javier Martinez e che non avrebbe permesso a nessuno di portarle via i suoi momenti felici con lui.

Javier Martinez, il messaggio criptico scatena i commenti dei fan sui social

A distanza di qualche giorno dal caos mediatico, Javier Martinez è tornato sui social. Proprio in queste ore, il pallavolista argentino ha scatenato i suoi fan con un messaggio criptico postato nelle sue storie di Instagram. L’uomo ha scritto le seguenti parole mentre si trovava in treno in direzione Milano: “Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile. Buon viaggio a tutti.” Neanche a dirlo, la frase ha scatenato i commenti da parte dei fan del pallavolista argentino sui social. Un utente ha scritto a mo’ di battuta: “E‘ diventato filosofo” mentre un altro più romantico ha scritto “La vita e’come un treno.. passa e ti offre delle possibilità e devi essere tu aperto e capace di accoglierle..” Nel frattempo, l’uomo ha raggiunto Milano dove ha riabbracciato Helena Prestes, appena tornata da un’esperienza da sogno in Sicilia.