Javier Martinez, siparietto social: “Abbiamo fatto pace?”, ecco cos’è successo

Giulia Bertaccini25 Ottobre 2025
Javier Martinez continua ad essere seguitissimo in seguito alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello dove ha raggiunto la semifinale prima di venire eliminato. Il pallavolista argentino si appresta a debuttare nel campionato di A3 di volley con la sua squadra, la Terni Volley Academy. Nel frattempo, il 30enne si è reso protagonista di un siparietto divertente sui social. Tutto è iniziato quando l’uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram che vanta oltre 400 mila utenti. Nel filmato si vede Javier Martinez parlare con Amy, la cagnolona di Helena Prestes, dichiarando le seguenti parole: “Amy? Emilianaaaa… Non sei più offesa, mi fa piacere questo. Abbiamo fatto pace?. Solo pochi giorni prima, l’uomo aveva pubblicato un altro video simile in cui si vedeva la canina girargli le spalle in ascensore.

Javier Martinez riceve gli elogi dall’allenatore del Terni volley academy

Nel frattempo, Javier Martinez ha ricevuto importanti elogi da parte dell’allenatore del Terni Volley Academy. Nel corso di una diretta social della squadra, Leondino Giombino ha parlato del suo schiacciatore, dichiarando in questo modo: “Dà tanto a livello di allenamento, di voglia di stare in campo, di motivazione per i ragazzi.” L’uomo ha aggiunto di non aver ingaggiato il ragazzo per la sua popolarità derivata dal Grande Fratello ma perché può ricoprire più ruoli nel campo di pallavolo. Leondino Giombino ha concluso, dichiarando che il 30enne può diventare un esempio per i più giovani.

