Javier Martinez, parole di elogio per lui: “Può diventare un esempio per i giovani”

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino debutterà domani 26 ottobre nel campionato di A3 con la Terni Volley Academy. Per l’occasione, il suo allenatore Leondino Giombino ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti in merito all’arrivo dell’ex concorrente del Grande Fratello nella sua squadra. Nel corso di una diretta social, l’uomo ha riferito di aver conosciuto Javier Martinez da ragazzo, visto che gli è già capitato di allenarlo. Leondino ha quindi elogiato il compagno di Helena Prestes, dichiarando in questo modo: “Dà tanto a livello di allenamento, di voglia di stare in campo, di motivazione per i ragazzi.” L’uomo ha spiegato di aver ingaggiato il 30enne perché poteva far comodo alla squadra e non per il suo clamore mediatico derivato dal Grande Fratello.

L’allenatore del Terni Volley Academy e le parole di elogio su Javier Martinez

Nel corso di una diretta social di Terni Volley Academy, Leondino Giombino ha raccontato un retroscena in merito alla popolarità di Javier Martinez. L’allenatore della squadra ha rivelato sorridendo che spesso arrivano nella palestra dove si allenano pacchi per lo schiacciatore da parte dei suoi fans. L’uomo è quindi tornato ad elogiare il compagno di Helena Prestes, dichiarando in questo modo: “Può diventare un esempio per i più giovani, un ragazzo che potrebbe essere distratto da altro mi ha detto “Io ho la volontà di mettermi in gioco.” L’ho trovato come me lo aspettavo.” Domani 26 ottobre alle ore 18:00 l’ex concorrente del Grande Fratello tornerà ufficialmente sul campo di volley dopo l’esperienza in televisione.