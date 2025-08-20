Javier Martinez si prepara per il ritorno in campo: “Non vedo l’ora”, poi lancia un appello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez sta tenendo alta l’attenzione dei suoi fan. Il pallavolista argentino tornerà al suo vecchio amore, la pallavolo, dopo l’esperienza televisiva fatta al Grande Fratello, dove ha conosciuto anche l’amore. Il 30enne di Cordoba è stato ingaggiato come schiacciatore per il Terni Volley Academy, che disputerà il campionato di A3. In queste ultime ore, i canali social della squadra hanno pubblicato il video presentazione dell’ex gieffino. Nel filmato si sente Javier Martinez dichiarare le seguenti parole: “Non vedo l’ora di ricominciare a giocare a pallavolo e quale migliore piazza se non quella di Terni. Invito tutti i tifosi a venire a sostenerci perché come dico sempre il pubblico è l’uomo in più in campo e ti dà sempre la spinta per vincere. Quindi mi raccomando seguiteci e ci vediamo a Terni prestissimo.”

Javier Martinez infastidito dai fan in un evento in Sardegna

Nel frattempo, Javier Martinez ha preso parte ad un raduno dei fan in Sardegna insieme alla compagna Helena Prestes. Un momento di gioia che si è tramutato in qualcos’altro. Alcuni fan presenti all’evento privato hanno importunato la coppia a causa del loro esagerato fanatismo. In questo frangente, il pallavolista argentino ha preso parola per chiedere maggiore rispetto per lui e per la compagna. L’uomo ha dichiarato: “Comportatevi da persone adulte”, apprendo molto infastidito dalla calca che si era formata intorno a lui per chiedergli una foto. Lo schiacciatore del Terni Volley Academy ha perso la pazienza nei confronti dell’atteggiamento maleducato ed invadente da parte di alcuni suoi sostenitori e quelli della compagna.