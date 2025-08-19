Javier Martinez sbotta contro l’invadenza dei fan: “Comportatevi da persone adulte”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati a far parlate di loro. Dopo aver viaggiato a bordo di un veliero tra la Sardegna e Corsica, i due hanno preso parte ad un raduno organizzato dai fan in terra sarda. Un evento che doveva rivelarsi un momento di gioia ma che si è rivelato tutt’altro. I fan presenti all’evento sono apparsi troppo invadenti coi loro beniamini, tanto da scatenare la reazione da parte di entrambi. Se Helena Prestes è apparsa intimorita e un po’ infastidita dalle domande fuori luogo, Javier Martinez ha preso la parola. Lo schiacciatore del Terni Volley Academy ha chiesto ai fan maggiore rispetto nei loro confronti. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Comportatevi da persone adulte” apparendo molto infastidito dalla calca.

Javier Martinez aveva sbottato contro gli haters nei giorni scorsi

L’ex concorrente del Grande Fratello aveva già fatto notizia negli scorsi giorni. In occasione di Ferragosto, Javier Martinez era sbottato contro gli haters nel corso di una diretta avviata da Helena Prestes nel suo profilo Instagram. Lo schiacciatore argentino aveva dichiarato le seguenti parole: ““Buon Ferragosto, mi raccomando fate i bravi, fate sport, siate delle brave persone e per i bad boy avete rotto i cogli*ni“.” Uno sfogo che era arrivato a poche ore da quello della modella brasiliana. Quest’ultima aveva postato su X un messaggio condanna contro gli haters. In esso, l’ex gieffina aveva scritto: “Comunque è una goduria enorme, bloccare ogni giorno le stesse persone fanatiche e maniache“.