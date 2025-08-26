Javier Martinez scatena il web in mutande: “Vai capitano vai”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande fratello, che farà ritorno a fine settembre con la conduzione di Simona Ventura. L’uomo si trova attualmente in America e più precisamente a New York per visitare la città insieme a Helena Prestes, con la quale fa coppia da diverso tempo. In queste ultime ore, il pallavolista del Terni volley academy ha infiammato il web. L’uomo ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram, che vanta oltre 400 mila seguaci. Nella due foto postate si vede Javier Martinez con indosso solo un paio di mutande verdi di un famoso brand italiano con la seguente didascalia: “la partita è appena iniziata.” Neanche a dirlo, il post ha scatenato i commenti da parte dei suoi sostenitori che gli hanno fatto i complimenti per il fisico ed anche di alcuni ex gieffini.

Il compagno di Helena Prestes si è mostrato in mutande nell’ultimo post pubblicato nel suo profilo Instagram. Le foto pubblicate hanno scatenato anche la reazione da parte di alcuni ex gieffini che hanno condiviso con lui l’esperienza al Grande Fratello come Luca Calvani e Michael Castorino. Proprio l’attore toscano ha scritto il seguente commento: “apperò, vai capitano vai”. Di qui, è arrivata la reazione da parte di Javier Martinez, che gli ha risposto di non vedere l’ora di rivedersi molto presto. Lo schiacciatore argentino ha dimostrato di essere rimasto in contatto con Luca Calvani, con il quale aveva instaurato un gran rapporto d’amicizia nella casa più spiata d’Italia.