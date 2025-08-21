Helena Prestes e Javier Martinez in fuga dai fan invadenti: viaggio a New York

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie più apprezzate del Grande Fratello. Dopo aver trascorso due settimane tra la Sardegna e la Corsica, gli Helevier sono partiti per un nuovo viaggio. La coppia si trova attualmente in America e più precisamente a New York. A rivelare l’indiscrezione c’ha pensato Deianira Marzano, che ha pubblicato alcune foto di Helena Prestes e Javier Martinez in aeroporto prima di prendere l’aereo per gli Stati Uniti. Solo pochi giorni prima, la coppia era finita al centro dell’attenzione per un raduno dei fan svoltosi in Sardegna. In questo frangente, gli ex gieffini sono apparsi parecchio tesi e infastiditi, complice l’eccessiva invadenza mostrata da alcuni loro sostenitori presenti all’evento.

Helena Prestes ha ripristinato i profili Tiktok e Instagram

Nel frattempo, Helena Prestes ha fatto ritorno sui social. La modella brasiliana ha ripristinato i suoi profili Tiktok e Instagram dopo averli decisi di disattivarli per un giorno. Una decisione che aveva scatenato la preoccupazione da parte dei fan, i quali si chiedono cosa potesse essere successo. Solo qualche giorno prima, la compagna di Javier Martinez aveva diramato un comunicato su X, il vecchio Twitter, dove aveva annunciato l’intenzione di agire contro gli haters per vie legali. Nel lungo messaggio si leggono le seguenti parole: “Qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze per l’autore. La diffamazione non solo lede la dignità e la reputazione della persona offesa, ma costituisce anche un illecito perseguibile per legge, con possibili responsabilità civili e penali.”