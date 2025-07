Helena Prestes compie 35 anni: le speciale dedica di Javier Martinez e gli altri ex gieffini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes oggi ha compiuto 35 anni. La modella brasiliana si trova in questo momento in Grecia per una vacanza lavoro insieme a Javier Martinez, il compagno conosciuto nella casa del Grande Fratello. In occasione del suo compleanno, i fan dell’ex gieffina le hanno dedicato un hashtag su X che è subito schizzato al primo posto delle tendenze in Italia. Tanti i messaggi di auguri per Helena Prestes tra cui anche una speciale dedica di Javier Martinez. Il pallavolista argentino ha pubblicato ieri notte una storia nel suo profilo Instagram con la seguente didascalia: “Buon compleanno amore mio” con la foto della fidanzata mentre abbraccia un orso gigante di peluche. Anche altri ex gieffini hanno voluto fare gli auguri alla donna come Mattia Fumagalli, Federico Chimirri, Luca Calvani, Amanda Lecciso, Pamela Petrarolo…

Helena Prestes compie gli anni: ondata d’affetto per lei

Diversi ex gieffini hanno voluto augure buon compleanno ad Helena Prestes. Tra questi Mattia Fumagalli, che ha scritto una dolcissima dedica per la sua amica scrivendo in questo modo su X: “AAAHH amorazia miaaaa. Buon compleanno caxxa! Che gioia averti nella mia vita. Sei leggerezza, entusiasmo e un concentrato di bellezza emotiva che adoro. Oggi fai la super pazza, ridi, balla, ama e vivi come solo tu sai. Auguroni di cuore”. Ondata d’affetto che ha trovato la fidanzata di Javier Martinez, la quale ha pubblicato alcuni messaggi nel suo canale Instagram per ringraziare tutti. La donna ha scritto: “Buon giorno finalmente è il mio compleanno. Grazie di tutto, tantissimi bellissimi messaggi. Regali, amore.”