Javier Martinez sbotta sui social: “Avete rotto i cogli*ni”, ecco con chi ce l’ha

Javier Martinez si sta godendo le vacanze dopo l’esperienza vissuta all’interno della casa del Grande fratello, dov’è arrivato in semifinale. Il pallavolista argentino si trova in Corsica insieme alla compagna Helena Prestes, con la quale ha una storia da ormai sei mesi. La coppia sta passando la settimana di Ferragosto a bordo di un importante veliero insieme ad una coppia di amici. Proprio sull’imbarcazione, Helena Prestes ha fatto partire una diretta improvvisata sul suo profilo Instagram per fare gli auguri di buon Ferragosto a tutti i suoi fan. In questo frangente, Javier Martinez ha preso la parola, dichiarando in questo modo: “Buon Ferragosto, mi raccomando fate i bravi, fate sport, siate delle brave persone e per i bad boy avete rotto i cogli*ni“. Lo schiacciatore del Terni volley academy è apparso stufo degli haters che spesso lo attaccano gratuitamente.

Dopo Helena Prestes anche Javier Martinez ha sbottato contro gli haters

Il 30enne argentino ha sbottato contro gli haters nel corso di una diretta instagram fatta con Helena Prestes nella giornata di Ferragosto. Un sentimento condiviso anche dalla sua fidanzata. Proprio quest’ultima aveva usato parole dure nei confronti degli haters con un post pubblicato nel suo profilo X dov’è seguita da oltre 50 mila utenti. In quel frangente, la modella brasiliana aveva scritto il seguente messaggio: “Comunque è una goduria enorme, bloccare ogni giorno le stesse persone fanatiche e maniache“. La coppia è stata oggetto di vari attacchi da parte dei leoni da tastiera in seguito all’uscita dalla casa del Grande fratello.