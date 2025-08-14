Helena Prestes sbotta sui social: “Fanatici e maniaci”, ecco con chi ce l’ha

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è la concorrente più seguita dell’ultima edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda il prossimo ottobre con la conduzione di Simona Ventura. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé dopo che alcuni giorni fa aveva annunciato di voler prendersi una pausa social. La compagna di Javier Martinez ha scritto un messaggio nel suo profilo X, apparendo sul piede di guerra nei confronti degli haters che spesso la criticano sia per la sua relazione che per cosa posta. Nel post, Helena Prestes ha scritto le seguenti parole: “Comunque è una goduria enorme, bloccare ogni giorno le stesse persone fanatiche e maniache“. La donna ha deciso di passare alla manieri forti nei confronti di coloro che la criticano ingiustamente sui social. Neanche a dirlo, la mossa ha scatenato la reazione da parte dei suoi fans, che sono apparsi d’accordo con lei.

Helena Prestes è sbottata contro gli haters

La modella brasiliana è sbottata contro gli haters, rei di continuare a criticarla sia per cosa posta sui social sia per la sua storia d’amore con Javier Martinez. Nonostante questo, Helena Prestes non ha perso il buon umore, tanto da passare una giornata di relax a bordo di un veliero insieme al compagno. I due stanno navigando le acque sarde, tanto che ieri hanno raggiunto la vicina Corsica e più precisamente l’isola di Cavallo, grande metà turistica in questo momento. Il pallavolista argentino ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede baciare e abbracciare teneramente la compagna davanti ad un tramonto. La coppia ha deciso di passare la settimana di Ferragosto sopra di un’imbarcazione e lontana dalle mete più gettone in questo momento della Sardegna come Porto Cervo.