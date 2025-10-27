Javier Martinez, rompe il silenzio sui social: “Usciamo a testa alta”, ecco cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Ieri 26 ottobre, il pallavolista argentino è tornato ufficialmente in campo con il Terni Volley Academy, dov’è stato ingaggiato da quest’estate per giocare il campionato di A3. Il 30enne si è messo in mostra con le sue grandi doti atletiche, siglando ben 27 punti tra schiacciate e muri. Nonostante questo, il compagno di Helena Prestes insieme al resto della squadra non sono riusciti a vincere la partita contro il team di Sabaudia, che ha perso solo al tiebreak dopo oltre 3 ore di battaglia colpo su colpo. Nel corso delle ultime ore, Javier Martinez ha rotto il silenzio social, pubblicando una storia su Instagram in seguito alla sconfitta della sua squadra. L’uomo ha scritto il seguente messaggio: “Nonostante la sconfitta usciamo a testa alta. Abbiamo portato a casa un punto prezioso in un campo difficilissimo.. adesso testa la prossimo match.”

Javier Martinez ringrazia il pubblico

Il pallavolista argentino ha voluto ringraziare anche il pubblico che ha tifato per lui e tutto il Terni Volley Academy durante la partita durata per ben tre ore. Javier Martinez ha scritto nella storia su Instagram: “Grazie di cuore al nostro pubblico per averci sostenuto fino alla fine…Il vostro tifo è fondamentale.” A proposito di tifo tra gli spalti c’era una persona speciale per il 30enne. Si tratta di Helena Prestes, con il quale l’uomo fa coppia fissa da ormai diverso tempo. La donna si è scatenata nel palazzetto per fare il tifo per il compagno alle prese con un match combattuto punto su punto.