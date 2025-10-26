Javier Martinez splende al debutto in A3: ecco com’è andato l’ex gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Ieri 26 ottobre, l’ex gieffino è tornato ufficialmente in campo. L’uomo ha debuttato nel campionato di A3 di volley con la sua squadra, la Terni volley academy. Nonostante oltre un anno di inattività, il pallavolista argentino ha fatto una prestazione brillante al suo ritorno sul campo. Il compagno di Helena Prestes ha totalizzato 27 punti tra schiacciate e muri che però non sono bastati a vincere la partita contro la squadra di Sabaudia terminata solo al tie break dopo oltre 3 ore di gioco. Un match che ha visto una persona speciale in tribuna per fare il tifo per la squadra di Terni. Si tratta di Helena Prestes che ha esultato ad ogni punto fatto da Javier Martinez durante la partita.



Javier Martinez trascinatore nel debutto del Terni volley academy

L’ex concorrente del Grande fratello è stato il grande trascinatore del debutto del Terni volley academy nel campionato di A3. Javier Martinez ha siglato ben 27 punti, dimostrando di aver ritrovato la condizione persa durante l’esperienza televisiva. Solo qualche giorno fa, l’uomo aveva ottenuto gli elogi da parte del suo allenatore. Leondino Giombino aveva dichiarato nel corso di una diretta social le seguenti parole in merito al compagno di Helena Prestes: “Dà tanto a livello di allenamento, di voglia di stare in campo, di motivazione per i ragazzi. Può diventare un esempio per i più giovani, un ragazzo che potrebbe essere distratto da altro mi ha detto “Io ho la volontà di mettermi in gioco.” L’ho trovato come me lo aspettavo.”