Javier Martinez rivela: “Aspetto di farlo con Helena Prestes”, ecco cosa

Javier Martinez continua ad essere al centro dell’attenzione. L’ex concorrente del Grande fratello ha partecipato alla presentazione della sua squadra avvenuta il 25 settembre al Palaterni di Terni. In questo frangente, lo schiacciatore è apparso entusiasta e carico per iniziare la sua stagione con la Terni Volley Academy, che debutterà a fine ottobre nel campionato di serie A3 di pallavolo. Per l’occasione, il compagno di Helena Prestes ha rilasciato alcune dichiarazioni alla conduttrice sportiva Francesca Teodori presente alla presentazione. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole in merito alla scelta di indossare la maglia numero 7: “La maglia numero 7 perché il mio idolo pallavolistico Giba, giocatore brasiliano, che ormai ha smesso da tanti anni. Ho iniziato a giocare a pallavolo grazie ai miei fratelli e un po’ grazie a lui”

Javier Martinez vuole visitare Terni con Helena Prestes

Lo schiacciatore argentino ha rilasciato un’intervista a Francesca Teodori, presente alla presentazione del Terni Volley Academy. In questo frangente, la conduttrice sportiva ha domandato a Javier Martinez se avesse avuto modo di visitare la città di Terni oppure mangiare qualche piatto tipico del poco. Di qui, è arrivata la reazione da parte del 30enne che ha dichiarato le seguenti parole: “Non ancora, sto aspettando di farlo con Helena Prestes. Sto aspettando comunque di stare un pochettino tranquillo perchè torniamo sempre da viaggi o shooting vari“. L’uomo è pronto a tornare sul campo di pallavolo da protagonista dopo esserne rimasto fuori per più di anno a causa della partecipazione al Grande fratello dov’è arrivato in semifinale.