Javier Martinez risponde agli haters: “Provo estrema compassione…”

Javier Martinez è finito nuovamente al centro dell’attenzione. Il pallavolista argentino è appena tornato in Italia dopo aver trascorso dieci giorni in America in compagnia della sua fidanzata Helena Prestes, che ha conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello. Lo schiacciatore del Terni Volley Academy ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram, che vanta oltre 400 mila seguaci. Nelle foto postate si vede il 30enne davanti ad alcuni grattacieli di New York con la seguente didascalia: “Tra cielo e cemento New York vista dal basso”. Neanche a dirlo, il post ha scatenato la reazione dei suoi fan ma anche di qualche haters specialmente uno che ha accusato Javier Martinez di nascondere Helena Prestes a causa dell’assenza di loro foto nel suo profilo.

Javier Martinez difende la sua storia con Helena Prestes

Lo schiacciatore del Terni Volley Academy è sbottato contro gli haters per difendere la sua storia d’amore con Helena Prestes. Javier Martinez ha risposto al commento del leone da tastiera con un lungo messaggio che cita in questo modo: “Non mi preoccupa affatto i messaggi di questo genere, ci mancherebbe gli haters sono persone in difficoltà e quindi non me la prenderei mai anzi provo estrema compassione per loro. Mi dispiacerebbe solo se anche solo per un secondo la brava gente credesse a queste caz*ate”. L’uomo ha concluso, scrivendo che Instagram non è la vita vera. Nel frattempo, il 30enne è già a Terni per iniziare il precampionato insieme alla sua nuova squadra di pallavolo.