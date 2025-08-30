Javier Martinez disturba Helena Prestes: “Non l’ho fatto apposta”, lo scherzo sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé. Lo schiacciatore argentino ha trascorso dieci giorni in America e più precisamente a New York in compagnia di Helena Prestes, con il quale fa coppia fissa da ormai sei mesi. La coppia si è mostrata felice e innamorata in alcuni video e foto pubblicati nei rispettivi profili social. Proprio in queste ore, l’ex concorrente del Grande fratello ha postato una storia nel suo profilo Instagram dove si è reso protagonista di uno scherzo ai danni di Helena Prestes. Nel filmato si vede la modella brasiliana cantare una canzone mentre il suo fidanzato le punta una luce sul volto, disturbando la sua performance, tanto da esclamare: “amore serio”. Javier Martinez ha allegato al video la seguente didascalia con un emoj sorridente: “da guardare fino alla fine. Giuro che non l’ho fatto apposta”.

Helena Prestes e Javier Martinez, presto la convivenza a Terni

Gli Helevier, intanto, si stanno godendo le ultime ore sul suolo americano. Javier Martinez inizierà tra pochi giorni la preparazione in vista del campionato di A3 di volley che disputerà con il Terni Volley Academy, una squadra appena nata ma con già grandi ambiziosi. Per questo motivo, lo schiacciatore argentino è atteso nella città umbra, dove tra l’altro inizierà la convivenza con Helena Prestes. Proprio il 30enne argentino aveva dichiarato in una vecchia intervista: “Quando dico che il Grande Fratello mi ha dato tanto, mi riferisco soprattutto a Helena Prestes: con lei ho trovato l’amore. Quello che desidero ora è riuscire ad incrociare armoniosamente tutto: lavoro, sport, amore. E sono certo di farcela anche perché Helena verrà a vivere a Terni con me saremo sempre insieme praticamente”.