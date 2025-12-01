Javier Martinez, retroscena dopo la partita: “Era arrabbiato ma…”, la segnalazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano nonostante siano passati diversi mesi dalla fine del suo Grande fratello dov’è arrivato in semifinale prima di essere eliminato. L’uomo è tornato alla sua antica professione ovvero quella del pallavolista professionista. Anche lo scorso 30 novembre, il 30enne è sceso nuovamente in campo con la Terni volley academy. Nonostante una grande prestazione personale, Javier Martinez insieme al resto della squadra hanno ottenuto una nuova sconfitta contro la squadra di Gioia Del Colle. L’uomo si è potuto consolare con l’affetto dei suoi sostenitori arrivati al palazzetto per sostenerlo. Un utente su X presente alla partita ha rivelato un retroscena in merito al suo incontro con l’ex gieffino: “E’ stata una bella emozione incontrarlo dal vivo e di persona. Un ragazzo buono, altruista che era arrabbiato per la partita persa immeritatamente ma che ha sempre tempo per i fans.”

Javier Martinez rincuorato dall’allenatore dopo la sconfitta

Il pallavolista argentino non avrebbe preso bene la sconfitta rimediata contro la Joy Volley di Gioia Del Colle come rivelato da una segnalazione di un utente sui social. Nel corso della giornata di ieri, il profilo ufficiale della Terni volley academy aveva postato un video in cui si vedeva Javier Martinez venire rincuorato dal suo allenatore dopo l’amara sconfitta. Neanche a dirlo, il filmato aveva scatenato la reazione da parte del popolo social. Un utente aveva scritto: “Javier non ha nulla di cui rimproverarsi ha fatto un ottima prestazione (26 punti) purtroppo è andata così ma non mollate ragazzi noi ci crediamo” mentre un altro “Momento bellissimo. Siete stavi bravissimi comunque. Sempre a testa alta”