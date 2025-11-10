Javier Martinez provoca sui social: “Così vi divertite con qualcosa”, ecco cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino ha ottenuto nei giorni scorsi la prima vittoria in campionato con la Terni volley academy. Il 30enne insieme ai suoi compagni si sono imposti per 3 a 0 contro una squadra di Napoli che milita nel loro stesso girone nel campionato di A3. Nonostante il grande momento, l’ex concorrente del Grande fratello è finito nuovamente al centro di pesanti attacchi da parte degli haters. Un utente in particolare ha commentato l’ultimo post di Javier Martinez su Instagram con delle emoj a forma di corna. Di qui, è arrivata la reazione dell’uomo che ha scritto: “Grazie per il toro! Si vede che la palestra funziona. Ora scusa devo andare a mangiare un barbecue. P.s mandatemi un indirizzo per mandarvi le ossa, così vi divertite con qualcosa.”

Javier Martinez sbotta contro gli haters

Il pallavolista del Terni volley academy è sbottato nuovamente contro gli haters, che l’hanno preso di mira con commenti irripetibili. Non è la prima volta che Javier Martinez ha risposte di questo genere. Sempre nella stessa giornata, il compagno di Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove attacca nuovamente i leoni da tastiera. Nel messaggio postato dall’uomo si leggono le seguenti parole: “Posso sbilanciarmi per una volta? Cari haters per favore metteteci tutto l’impegno perché mi diverte un casino vedervi rosicare.” Nel frattempo, il 30enne si appresta a tornare nuovamente in campo la prossima domenica 15 novembre quando la Terni volley academy sfiderà una squadra di Lecce.