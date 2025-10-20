Javier Martinez provoca sui social: “C’è qualcosa di meglio…”, ecco cosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua ad essere molto seguito sui social in seguito alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello, dove ha raggiunto la semifinale. Il pallavolista argentino del Terni volley academy è tornato a far parlare di sé in queste ultime ore per un post pubblicato nel suo profilo social in collaborazione con Federico Fusca, un noto chef toscano. Nel filmato si vede il compagno di Helena Prestes e il cuoco mentre preparano la carne su di un barbecue. Federico Fusca ha aggiunto la seguente didascalia al post: “Ho acceso il fuoco con Javier Martinez. Tra risate e vino buono è nata una grigliata epica. Non serve molto per essere felici.” Neanche a dirlo, il video ha totalizzato oltre 10 mila like e 2 mila commenti in pochissimo tempo.

Javier Martinez è molto legato alle sue origini argentine

Anche Javier Martinez ha voluto lasciare un commento al post di Federico Fusca, dov’è protagonista insieme a lui. L’ex concorrente del Grande fratello ha lanciato una provocazione, scrivendo: “Qualcosa di meglio di questo? Ma per favore“, apparendo entusiasta della carne preparata. Il 30enne argentino ha dimostrato di essere legatissimo alle sue origini argentine dove ha abitato per tutta la sua infanzia prima di trasferirsi in Italia per seguire i fratelli. L’uomo aveva raccontato il suo passato nel corso di una recente intervista a Verissimo. In quell’occasione, il 30enne aveva ricevuto il video-messaggio da parte del suo fratello maggiore che aveva dichiarato: “era un bambino vivace, irruento, pieno di vita, era una peste, io e mio fratello abbiamo 12 anni di più. Nel 2002 quando il mio allenatore viene in Italia e tramite lui, io e mio fratello veniamo qua. Quando stai 24 ore su 24 coi tuoi fratelli e dall’oggi al domani non li vedi più per un anno è mezzo è stato un duro colpo per lui“