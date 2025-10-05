Javier Martinez pronto a sposare Helena Prestes: le dolci parole a Verissimo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez ed Helena Prestes sono stati gli assoluti protagonisti della puntata di Verissimo, andata in onda il 5 ottobre sui teleschermi di Canale 5. La coppia ha raccontato aspetti inediti della sua vita privata a Silvia Toffanin ed ai telespettatori italiani. In questo frangente, il pallavolista argentino ha annunciato che sono andati a vivere insieme a Terni, dove lui è stato ingaggiato dalla squadra locale che inizierà a fine ottobre il campionato di A3. Il 30enne argentino ha dichiarato: “Conviviamo a Terni. Abbiamo una vita più tranquilla rispetto a quella che avevamo a Milano. Io sono tornato a giocare a pallavolo, ora riprendiamo il campionato.” L’uomo ha poi aggiunto di voler crearsi una famiglia con Helena Prestes ma senza fare passi affrettati.

Javier Martinez vuole fare la proposta ad Helena Prestes

Nel corso della puntata del 5 ottobre di Verissimo, Javier Martinez e Helena Prestes hanno parlato dei loro progetti per il futuro. La modella brasiliana ha ammesso in merito al trasferimento a Terni: “Lì non mi manca niente, andare a convivere era il nostro sogno”. Silvia Toffanin a questo punto ha domandato alla coppia se tra i loro progetti c’era anche il desiderio di sposarsi. Di qui, è arrivata la risposta del pallavolista argentino che ha dichiarato: “Io non voglio metterci troppo tempo, voglio essere maturo e creare una famiglia. Sogniamo il matrimonio, la proposta arriverà“. Insomma, l’uomo non avrebbe nessuna intenzione di perdere tempo, tanto da sognare di mettere la fede al dito alla modella brasiliana con la quale fa coppia ormai da oltre 7 mesi.