Javier Martinez preso di mira da un hater: “Senza madre”, popolo social indignato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande fratello. L’uomo ha fatto sognare il pubblico italiano grazie alla sua storia d’amore con Helena Prestes, con la quale fa coppia fissa da ormai sette mesi. Nel corso dei sei lunghi mesi all’interno del programma, il pallavolista argentino ha ottenuto un discreto numero di fans e qualche haters. In particolare, lo schiacciatore del Terni Volley Academy è rimasto vittima di diversi attacchi da parte di un leone da tastiera su X, il vecchio Twitter. In alcuni tweet postati si leggono le seguenti parole: “Senza madre, opportunista, gigolò, sfruttatore, maschilista, bugiardo, si comporta come uno psicopatico è falso” mentre in un altro “L’unica cosa che non posso comprare a Javier Martinez è una madre”, facendo riferimento alla grave perdita che ha subito quando era bambino. Neanche a dirlo, i commenti d’odio hanno fatto il giro di X, facendo indignare tutto il popolo della rete.

Javier Martinez attaccato da un hater: popolo social indignato

Il compagno di Helena Prestes è finito nel mirino di pesante attacco da parte di un hater, che ha indignato il popolo social. Molti utenti hanno preso le difese di Javier Martinez, condannando le gravi parole del leone da tastiera. Un fan ha scritto: “Non merita tutto questo. Non riesco a sopportare queste offese così pesanti, spero che non legga queste cose così disumane” mentre un altro “Toccare la madre e gli affetti cari di un ragazzo non è ammissibile. Io ho perso mia madre per un tumore e non sapete che male fa..”. Nel frattempo, il pallavolista argentino non ha commentato l’accaduto, preferendo concentrarsi sui prossimi impegni con la sua squadra di volley che tra poco debutterà nel campionato di A3.