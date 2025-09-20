Helena Prestes e Shaila Gatta, svolta nel loro rapporto dopo il Grande Fratello? L’indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Shaila Gatta sono state le assolute protagoniste dell’ultima edizione del Grande fratello, che tornerà in onda da lunedì 29 settembre con la conduzione di Simona Ventura. La modella brasiliana e l’ex velina di Striscia La notizia hanno fatto molto discutere nel corso della loro esperienza nel reality show a causa delle loro accesissime liti. Come non ricordare la lite avvenuta durante la festa di Ringraziamento quando Shaila Gatta prese a brutte parole Helena Prestes. Un rapporto che era peggiorato giorno dopo giorno all’interno del casa di Cinecittà. Ma ecco arrivare il colpo di scena: le due ex gieffine sono state annunciate tra le concorrenti della prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video che andrà in onda nel 2026.

Helena Prestes e Shaila Gatta amiche dopo il Grande fratello? La svolta

La compagna di Javier Martinez e l’ex fidanzata di Lorenzo Spolverato stanno partecipando a The fifty, le cui riprese termineranno il prossimo 22 settembre. Le due ex gieffine insieme ad altri concorrenti si sfideranno in prove di cultura e fisiche per vincere un montepremi finali. Oltre a loro ci saranno anche Francesco Chiofalo, Antonella Elia, Imma Battaglia, Eva Grimaldi e Antonella Mosetti. In queste ultime ore sta facendo molto discutere un’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni su Instagram. L’esperto di gossip ha affermato che ci sarebbe stata una svolta nel rapporto tra Shaila Gatta e Helena Prestes, scrivendo in questo modo: “Non e’ come pensate. Stanno andando d’accordo insieme.” Che le due nemiche del GF siano diventate amiche? Staremo a vedere…