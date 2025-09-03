Javier Martinez, parole di elogio da un ex gieffino: “Trovarne di uomini così”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez ha iniziato la sua nuova avventura nel Terni Volley Academy, squadra di pallavolo che debutterà quest’anno nel campionato di A3. Dopo aver trascorso dieci giorni in America in compagnia di Helena Prestes, l’uomo ha raggiunto Terni dove ha iniziato la preparazione in vista del debutto in campionato che avverrà a fine ottobre. Proprio in questi giorni, i canali social della squadra hanno pubblicato alcune foto dello schiacciatore argentino insieme ai suoi nuovi compagni. Nel frattempo, Javier Martinez è finito al centro di un commento da parte di un ex gieffino. Si tratta di Mattia Fumagalli che con il 30enne ha condiviso l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello. Il maestro di sci ha usato parole di elogio per descrivere il compagno di Helena Prestes in un commento apparso in una fanpage su Instagram.

Mattia Fumagalli e le parole di stima verso Javier Martinez

Mattia Fumagalli ha usato parole di grande stima nei confronti di Javier Martinez. L’uomo ha scritto il seguente commento sotto una foto sua e dello schiacciatore apparsa su di una sua fanpage: “E’ un amico dall’animo buono e puro, trovarne di amici e uomini così.” Di qui, è arrivata la reazione del compagno di Helena Prestes, che ha risposto al commento dell’ex gieffino con le seguenti parole: “Sei una perla rara amico mio”. I due hanno stretto una grande amicizia all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello. Subito dopo la fine del reality show, lo schiacciatore argentino insieme ad Helena Prestes avevano raggiunto Mattia Fumagalli a casa sua dove avevano trascorso alcune giornate sulla neve.