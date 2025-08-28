Helena Prestes non si ferma più: “Progetto speciale in Italia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata l’assoluta protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello dove si è classificata seconda. Nonostante non abbia vinto il reality show, la donna ha saputo siglare importanti collaborazioni con noti brand italiani e non. In questi giorni, la modella brasiliana in compagnia del fidanzato Javier Martinez si trovano in America a New York per visitare il posto e per alcuni impegni di lavoro. Helena Prestes ha infatti preso parte ad una nuova campagna di moda che la vedrà protagonista anche se al momento il brand non è stato ancora svelato. In queste ore, l’ex gieffina è tornata a far parlare di sé per un annuncio che ha fatto nel suo profilo X che vanta oltre 50 mila utenti.

Helena Prestes annuncia un nuovo progetto in Italia

La compagna di Javier Martinez ha fatto un annuncio nel suo profilo X che ha scatenato i suoi fan. Helena Prestes ha scritto il seguente messaggio: “Quest’anno non sarò alla #NYFW. Ho scelto l’Italia, un progetto speciale che mi terrà qui nelle stesse date. La moda vive ovunque ci sia passione: e io non vedo l’ora di condividere presto questa nuova avventura!”. Il momento positivo della donna non sembra fermarsi. Dopo aver preso parte ad un campagna in America, l’ex gieffina farà ritorno in Italia per un nuovo progetto. Neanche a dirlo, l’annuncio ha scatenato la reazione dei fan. Un utente ha scritto: “noi non vediamo l’ora di vedere tutto. Ti aspettiamo in Italia”