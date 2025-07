Javier Martinez, parole d’amore per Helena Prestes: “Con lei ho trovato…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande fratello, che ha visto la vittoria di Jessica Morlacchi. L’uomo ha rilasciato un’intervista alla giornalista Francesca Teodori per il portale PallacanestroBiella.it dove ha parlato del suo ritorno alla pallavolo e della sua esperienza televisiva all’interno della casa più spiata d’Italia. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole in merito al suo percorso fatto all’interno del programma: “L’esperienza al GF è stata stupenda , stimolante, a volte anche dura ma in realtà non ho mai pensato di abbandonare completamente la mia passione, la pallavolo … Ho solo pensato che la cosa migliore forse sarebbe stato non farlo più in modo professionale ma poi ho maturato il pensiero l’esigenza interiore che non fosse così“. Il pallavolista argentino ha confermato il suo ingaggio come schiacciatore del Terni volley academy nel campionato di A3.

Javier Martinez ha trovato l’amore con Helena Prestes

Sempre al portale, Javier Martinez ha parlato anche della sua storia d’amore con Helena Prestes, che ha conosciuto proprio all’interno del Grande Fratello. L’uomo ha usato parole d’amore nei confronti della modella brasiliana, con la quale fa coppia fissa da ormai cinque mesi. Il pallavolista argentino ha dichiarato le seguenti parole: “Quando dico che il GF mi ha dato tanto mi riferisco soprattutto ad Helena, ho trovato davvero l’amore con lei. Quello che desidero ora è riuscire ad incrociare armoniosamente tutto: lavoro,sport, amore .. E sono certo di farcela anche perché te lo dico in anteprima Helena verrà a vivere a Terni con me, saremo sempre insieme praticamente“.