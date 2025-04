Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez vanno a vivere insieme? Lo scoop

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Helena Prestes e Javier Martinez, che hanno iniziato una storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello. La coppia continua ad essere molto amata dai fan del reality show. A tal proposito, il pubblico non fa altro che commentare i loro post sui social, facendo il tifo per il loro futuro. In tanti si stanno chiedendo cosa hanno deciso di fare gli Helevier in seguito all’uscita dal Grande Fratello. A quanto rivelato dal settimanale Chi, la modella brasiliana e il pallavolista argentino starebbero cercando una casa a Milano, la città dove hanno deciso di vivere insieme. A quanto sembra, tra di loro sta procedendo tutto a gonfie vele, tanto da aver scoperto di avere tanti punti in comune. Basta guardarli negli occhi per vedere che si amano ogni giorno di più.

Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez fanno le cose in grande

Dalla fine del Grande Fratello è trascorso meno di un mese ma Helena Prestes e Javier Martinez sembrano fare le cose in grande. I due ex concorrenti sono tornati alla vita di tutti i giorni dopo l’esperienza televisiva. Alcune coppie si sono sciolte mentre altre si sono formate tra questi gli Helevier, che stanno pubblicando scatti della loro vita insieme sui social. I due sono stati immortalati dai paparazzi di Chi durante una passeggiata a Milano mano nella mano col cane di lei a guinzaglio. Helena e Javier hanno approfittato di questo momento per scambiarsi alcuni teneri baci mentre il cane correva felice tra di loro.