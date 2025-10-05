Javier Martinez, nuovo traguardo dopo il Grande Fratello: ecco cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati della scorsa edizione del Grande Fratello dove si è messo in mostra per il suo grande self control e per la sua storia d’amore con Helena Prestes, con il quale fa coppia fissa da ormai diverso tempo. In queste ultime ore, il 30enne argentino è finito nuovamente al centro dell’attenzione per un nuovo traguardo lavorativo. In particolare, il pallavolista argentino della Terni Volley Academy è diventato il volto della nuova linea sportiva di Yamamay Man in collaborazione con la Fila. In questi giorni, il volto dell’ex gieffino si trova in tutte le vetrine di alcuni punti vendita del noto brand italiano. Una collaborazione lavorativa condivisa con Helena Prestes, che è la testimoniale della linea sportiva femminile del brand.

Javier Martinez oggi a Verissimo con Helena Prestes

Nel frattempo, Javier Martinez sarà il protagonista della puntata di oggi 5 ottobre di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin sui teleschermi di Canale 5. Il pallavolista argentino rilascerà un’intervista insieme ad Helena Prestes per aggiornare la conduttrice ed i fan sulla loro storia d’amore. Proprio la coppia racconterà della nuova vita a Terni, dove lui ha ripreso a giocare a pallavolo con la Terni Volley Academy. Nel frattempo in rete c’è molta attesa da parte dei fan per vedere gli Helevier nuovamente in televisione dopo averli seguiti al Grande Fratello.