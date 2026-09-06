Javier Martinez, nuovo successo social: cosa ha fatto l’ex gieffino

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Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati del Grande fratello 2024. In quell’occasione, il pallavolista argentino riuscì ad arrivare in semifinale e trovò anche l’amore. Da tempo, l’uomo ha una relazione con Helena Prestes, una nota modella brasiliana. In questi giorni, il 31enne ha preso una decisione social che ha scatenato il suo pubblico. Javier Martinez ha infatti deciso di aprire un canale esclusivo su Instagram dove poter condividere alcuni momenti della sua vita privata e professionale. L’uomo aveva annunciato la decisione qualche giorno fa, dichiarando in questo modo: “scusate se sono sparito per un po’ di tempo, so già che tanti hanno pensato che Javi si è fatto vedere per un po’ di tempo, poi è sparito come al solito, vedrete che quel canale esclusivo non lo farà più.. niente di tutto ciò è vero“.

Javier Martinez, il canale esclusivo su Instagram è un successo

Il compagno di Helena Prestes ha aperto il suo canale esclusivo su Instagram. L’iniziativa di Javier Martinez è stata accolta di buon grado da parte dei suoi fans. Moltissimi utenti hanno deciso di iscriversi al canale dell’ex pallavolista della Terni volley academy. In questo momento sono oltre 3 mila, i fans che hanno deciso di spiare ancora più da vicino la vita dell’ex concorrente del Grande fratello, sborsando una cifra di 5,99 euro al mese. Un grande successo per l’uomo, che è riuscito a fidelizzare un discreto numero di seguaci a distanza di tanto tempo dalla sua partecipazione al reality show di Mediaset.