Helena Prestes torna in Italia: arriva un gesto di bentornata

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione mediatica. La modella brasiliana ha passato due settimane in Brasile dove ha avuto modo di praticare tanto kite-surf e yoga, due discipline sportive di cui è una grandissime appassionata. In queste ore, la 36enne di San Paolo ha fatto ritorno in Italia ed avuto modo di riabbracciare Javier Martinez, il compagno conosciuto due anni fa nella casa del Grande fratello. Per l’occasione, Helena Prestes ha pubblicato una storia su Instagram con un gesto che le ha fatto una sua fan. La donna ha postato una foto in cui la si vede con in mano un mazzolino di fiori bianchi con su scritto: “Bentornata Queen”. L’ammiratrice ha voluto augurare un ben ritornata a casa alla modella, da tempo lontana dall’Italia per inseguire le sue passioni.

Helena Prestes ha fatto ritorno in Italia

L’e finalista del Grande fratello ha fatto ritorno in Italia. Un arrivo che è stato accolto con emozione dai tanti che fans che ancora oggi la seguono con grandissima passione. Helena Prestes continua ad avere una grandissima fanbase a distanza di anni dalla sua partecipazione al reality show. La donna ha saputo fidelizzare un discreto numero di seguaci grazie ai vari contenuti pubblicati nel suo canali social dov’è molto attiva anche come influencer. Una permanenza in Italia che potrebbe non durare moltissimo visto l’intenzione della 36enne di San Paolo di andare a New York.