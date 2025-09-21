Javier Martinez nostalgico sui social: “Un piccolo sognatore”, ecco cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. L’atleta ha ottenuto un discreto successo in seguito alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, dove si è messo in mostra per il suo carattere mai sopra le righe e per la sua storia d’amore con Helena Prestes. Lo schiacciatore argentino ha commosso i suoi fans nella giornata di ieri 20 settembre quando ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram. Nella foto si vede l’ex gieffino da piccolo mentre gioca una partita di pallavolo insieme ad una squadra. L’uomo ha allegato alla storia la seguente didascalia nostalgica: “Correva l’anno 2008.. un piccolo Javi sognatore.“ Neanche a dirlo, l’immagine ha fatto in breve tempo il giro della rete, tanto da essere condivisa e apprezzata dai suoi sostenitori.

Javier Martinez è tornato in campo

La foto nostalgica di Javier Martinez arriva poche ore dopo il suo ritorno in campo. L’atleta professionista ha infatti preso parte alla prima amichevole della sua squadra, la Terni Volley Academy, dove si è messo in mostra con alcune prodezze sul campo. Sempre ieri 20 settembre, Javier Martinez ha rivelato nelle sue storie di Instagram di aver raggiunto un nuovo importante traguardo. Il compagno di Helena Prestes ha affermato di essersi comprato la sua prima auto, mostrandola mentre l’abbraccia orgoglioso. Un momento davvero positivo per il pallavolista argentino sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. La storia con la modella brasiliana conosciuta al Grande Fratello sta procedendo a gonfie vele, tanto che i due sono andati da poco a convivere a Terni.