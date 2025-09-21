Helena Prestes in lacrime per Javier Martinez: cos’è successo nel reality show di Amazon

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha ottenuto una discreta popolarità con la partecipazione al Grande Fratello, dove si è classificata in seconda posizione. Dopo essersi recata a New York per impegni di lavoro, l’ex gieffina ha fatto ritorno a Milano per iniziare le registrazioni di un nuovo programma. Ebbene sì, la compagna di Javier Martinez tornerà presto in televisione come concorrente di un nuovo reality show. Helena Prestes è stata annunciata tra i concorrenti della prima edizione di The Fifty, il nuovo programma di Amazon Prime Video in cui 50 personaggi del mondo dello spettacolo si sfidano in prove fisiche e di cultura per ottenere il montepremi finale.

Helena Prestes è scoppiata a piangere per Javier Martinez

Nel corso delle ultime ore, Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione in merito a The Fifty, che debutterà sulla piattaforma americana nel 2026. L’esperta di gossip ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una segnalazione da parte di un utente che avrebbe lavorato sul set del reality show. Nell’indiscrezione si leggono le seguenti parole: “Lavoro per il reality show di Amazon. Posso dire che Helena Prestes dentro ha parlato sempre di Javier Martinez. Quando è uscita è scoppiata a piangere perché voleva parlare con lui e si è fatta dare subito il telefono per chiamarlo. Si è anche innervosita perché non vedeva l’ora di sentirlo e non le davano il cellulare. Nella telefonata gli ha detto che è stata malissimo, che gli è mancato tantissimo e che non si allontanerà mai più di lui.”