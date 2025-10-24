Javier Martinez nostalgico sui social: “Il tempo che fu”, ecco perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a far parlare di sé in seguito alla sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello, dove è arrivato in semifinale. Il pallavolista argentino inizierà tra pochi giorni il campionato di A3 con la sua squadra, la Terni Volley Academy. Prima di questo, però, il 30enne è apparso molto nostalgico sui social. Tutto è iniziato quando Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram che vanta oltre 400 mila utenti. Nella foto si vede lo schiacciatore da giovane insieme a un gruppo di amici con la seguente didascalia: “Il tempo che fu”. L’uomo ha dimostrato di aver stretto importanti legami d’amicizia durante la sua carriera iniziata da quando era solo un bambino nelle giovanili della Lube, squadra che milita in Superlega.

Javier Martinez si appresta a debuttare nel campionato di A3

Il pallavolista argentino, nel frattempo, ha disputato l’ultima amichevole prima del debutto in campionato di A3. Javier Martinez ha giocato ieri una partita contro una squadra di San Giustino, dove ha dimostrato di aver trovato la condizione fisica persa in seguito alla sua esperienza all’interno del Grande Fratello. Il pallavolista argentino si appresta quindi a scendere in campo domenica 26 ottobre per la prima partita di campionato tra la Terni Volley Academy e Plus volley Sabaudia. Per l’uomo sarà un ritorno alla sua vecchia passione, da cui era rimasto lontano da almeno un anno.