Javier Martinez, messaggio d’incoraggiamento sui social: ecco perché

Javier Martinez è tornato alla sua vecchia passione dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello, dove si è contraddistinto per il suo carattere mai fuori le righe e per la sua storia d’amore con Helena Prestes. L’uomo è stato ingaggiato dalla Terni volley academy, che sta disputando il campionato di A3. Il pallavolista argentino ha dimostrato di aver trovato la condizione fisica, tanto da rendersi protagonista di ottime prestazioni sul campo che però non sono bastate per vincere le prime due partite. Nel corso delle ultime ore, Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram. Nella foto si vede il 30enne immortalato nel pre-partita contro Campobasso con un messaggio d’incoraggiamento scritto in spagnolo che dice: “Crederci sempre”.

Javier Martinez suona la carica dopo le sconfitte con la Terni volley academy

Il pallavolista argentino ha suonato la carica in seguito alle due sconfitte con la Terni volley academy, squadra in cui gioca da quest’anno nel campionato di A3. Javier Martinez non è nuovo a gesti del genere. Solo qualche giorno fa, l’uomo ha rilasciato un’intervista al Corriere dell’Umbria dove aveva dichiarato le seguenti parole: “Non abbiamo qualcosa in meno rispetto a nessuno e se riusciamo ad avere la spinta del pubblico in casa nostra sicuramente daremo filo da torcere un po’ a tutte le squadre avversarie”