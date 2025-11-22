Javier Martinez lancia un appello ai fans: “Tutti carichi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua ad essere seguitissimo dal pubblico italiano in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello dove ha trovato popolarità e l’amore. Il 30enne scenderà nuovamente in campo domani 22 novembre in occasione della quinta giornata di campionato di A3. Per l’occasione, i canali ufficiali della Terni Volley Academy hanno pubblicato un video in cui si vedono tutti i giocatori lanciare un appello ai propri sostenitori in vista della partita di domani. Nel filmato compare anche Javier Martinez che dichiara le seguenti parole: “Tutti carichi ci vediamo domenica.” Lo schiacciatore argentino insieme ai compagni hanno chiesto il supporto dei loro fans vista del big match contro la capolista del loro girone di A3.

Javier Martinez si è messo in mostra nel campionato di A3

Nel frattempo, il compagno di Helena Prestes ha ottenuto importanti elogi da parte degli esperti nel settore. Il pallavolista argentino si è messo in mostra nelle prime quattro partite di campionato, dimostrando di aver trovato la condizione persa durante l’esperienza al Grande Fratello. Durante Volley Tv, format in onda sul canale You Tube Renoir Tv, il conduttore ha dichiarato in merito allo schiacciatore 30enne le seguenti parole: “A livello di giocatore per me Javier Martinez quando entra, quando gioca dà anche quella garra tipica argentina, proprio si vede che trasporta.“