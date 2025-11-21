Javier Martinez, arrivano elogi per l’ex gieffino:”Ha quella garra tipica argentina”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a stare al centro dell’attenzione in seguito alla sua esperienza al Grande Fratello dove ha raggiunto le fasi finali. Da quest’estate, l’uomo è stato ingaggiato dalla Terni Volley Academy, dove ha dimostrato di essere un giocatore di grande esperienza. Ad un mese dall’inizio del campionato di A3, il pallavolista argentino ha già mostrato grandi qualità che gli hanno permesso di ottenere delle buone prestazioni in campo. Nel corso delle ultime ore, l’uomo ha ottenuto gli elogi da parte degli esperti nel settore. Durante VolleyTime in onda su canale You Tube Renoir Tv, il presentatore ha dichiarato sul 30enne: “A livello di giocatore per me Javier Martinez quando entra, quando gioca dà anche quella garra tipica argentina, proprio si vede che trasporta.“

Javier Martinez rivela perché è tornato alla pallavolo dopo il Grande Fratello

II compagno di Helena Prestes si sta togliendo grandi soddisfazioni personali dopo il suo ritorno alla pallavolo, da cui era stato lontano un anno per prendere parte al reality show di Mediaset. Proprio Javier Martinez aveva parlato della sua decisione di tornare alla sua professione dichiarando in questo modo: “All’interno della casa del Grande Fratello la pallavolo mi è mancata tantissimo. Voglio dimostrare ciò che valgo, perché non voglio che il personaggio superi l’atleta. Il mio obiettivo è quello di lasciare il segno e un ricordo importante in questo sport. È evidente che non ho più molto tempo per la pallavolo e questa potrebbe essere una delle mie ultime stagioni, se non l’ultima“