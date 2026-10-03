Attualità Capitanata
Deceduto il pastore travolto da un’auto sulla Manfredonia-San Giovanni Rotondo
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Deceduto il pastore travolto da un’auto sulla Manfredonia-San Giovanni Rotondo
San Giovanni Rotondo – Deceduto il pastore travolto da un’auto alle prime ore dell’alba di questa mattina sulla SP58 Manfredonia-San Giovanni Rotondo.
L’allevatore 66enne era stato immediatamente soccorso dopo l’impatto, ma le sue condizioni era apparse da subito molto gravi.
La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.