Helena Prestes sorprende Javier Martinez: la nuova trovata dell’ex gieffina

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Helena Prestes e Javier Martinez sono la coppia più amata del Grande fratello. La modella e il pallavolista hanno ottenuto grande popolarità partecipando all’edizione del reality show trasmessa nell 2024. A due anni da quell’esperienza in televisione, gli Helevier continuano ad avere un grande seguito sui social. In queste ore, Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati a far parlare di loro per un video pubblicato su Tiktok. La modella brasiliana ha postato un filmato dove decide di prendere letteralmente il compagno per la gola come dice il noto detto italiano. La donna sorprende il pallavolista argentino con un piatto a base di testaroli, un tipo di pasta tipico della Lunigiana.

Helena Prestes sorprende Javier Martinez con un piatto a base di testaroli

La modella brasiliana ha voluto sorprendere il compagno con le sue abilità da chef. Nel video pubblicato in rete si vede Helena Prestes chiedere a Javier Martinez di assaggiare il piatto a base di testaroli. Una pietanza che sembra essere particolarmente apprezzata dal 31enne, il quale ha riempito di complimenti la donna. Allo stesso tempo, il filmato è particolarmente piaciuto ai fans, che hanno potuto vedere la loro coppia nella loro quotidianità. Un utente ha scritto: “Casa, dolce casa E poi c’è il modo in cui Martinez guardava , e guarda ancora oggi la sua mogliettina …un amore che non ha bisogno di parole”

Casa, dolce casa 🏡✨

E poi c’è il modo in cui Martinez guardava , e guarda ancora oggi la sua mogliettina …un amore che non ha bisogno di parole. ❤️#helevier #prestinez pic.twitter.com/ztgQjHWiQ7 — helejavi7 verafan. 🧸🐎 (@vanna3534) October 2, 2026