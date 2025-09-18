Javier Martinez, la rivelazione sui social: “Non poteva stare…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati dell’ultima edizione del Grande fratello, che tornerà il proprio 29 settembre con la conduzione di Simona Ventura sui teleschermi di Canale 5. Lo schiacciatore argentino è tornato a far parlare di sé in questi ultimi giorni. Il compagno di Helena Prestes ha risposto ad un commento di una fan presente sotto un post pubblicato da Luca Calvani nel suo profilo Instagram. Nell’immagine si vede l’attore toscano indossare una collana nera. Di qui, è arrivata la reazione dell’utente che ha scritto: “Non ti separi più dalla collana che ti ha regalato Javi.” Il commento è stato notato anche da Javier Martinez, che ha risposto al fan scrivendo: “La collana delle mille battaglie non poteva stare in un posto migliore.”

Javier Martinez e Luca Calvani, l’amicizia fuori dal Grande fratello continua

Luca Calvani e Javier Martinez hanno mantenuto il rapporto d’amicizia stretto all’interno della casa del Grande fratello. I due spesso si scambiano commenti sui social. Nel frattempo, un altro ex gieffino ha parlato dello schiacciatore argentino. Si tratta di Giglio, che ha rilasciato un’intervista radiofonica a Non succederà più. Il parrucchiere emiliano ha rivelato con quale gieffino ha mantenuto i rapporti una volta uscito dalla porta rossa, dichiarando in questo modo: “Lorenzo Spolverato, Michael Castorino, Stefano Tediosi, Federica Petagna, Maxime Mbanda, ho sentito anche Javier Martinez dieci giorni fa, cioè ci sentiamo un po’ tutti”.