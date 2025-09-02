Javier Martinez, la rivelazione di un ex gieffino: “E’ il primo che…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il 30enne argentino ha appena iniziato la preparazione con la sua squadra, la Terni Volley Academy, con la quale disputerà il campionato di volley di A3. In queste ore, lo schiacciatore è finito al centro di una rivelazione da parte di un ex gieffino, che ha condiviso con lui l’esperienza all’interno del Grande fratello. Si tratta di Alfonso D’apice che ha pubblicato alcune storie su Instagram per parlare dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto con Chiara Cainelli in America. In una storia postata nel suo profilo, il napoletano scrive: “Javier Martinez è il primo che si è interessato a me!”, facendo riferimento ai momenti sopraggiunti al drammatico sinistro. I due hanno dimostrato di essere rimasti amici dopo l’esperienza all’interno del reality show.

Alfonso D’apice era tornato a parlare di Javier Martinez solo poche settimane fa

Solo alcune settimane fa, Alfonso D’apice era tornato a parlare di Javier Martinez nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Mio. Il napoletano aveva riferito che era ancora amico del pallavolista argentino per poi chiedere ai fan di lasciare in pace sia lui che Helena Prestes. Nel frattempo, gli Helevier si apprestano ad una nuova fase della loro vita insieme. La modella brasiliana è in procinto di lasciare MIlano per raggiungere il fidanzato a Terni dove ha appena iniziato gli allenamenti con la sua squadra in vista di alcune amichevoli pre-campionato e del vero e proprio debutto che avverrà a fine ottobre.