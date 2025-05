Helena Prestes, dedica d’amore per Napoli: “Ti amo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è la concorrente che ha avuto più seguito dopo la fine del Grande Fratello. La donna non si è mai fermata in seguito all’uscita dalla casa più spiata d’Italia, dove vi è rimasta per sei lunghi mesi. La modella brasiliana ha un’agenda fitta di impegni, tanto da aver girato l’Italia e l’estero per alcune collaborazioni con dei noti brand. Dopo aver sfilato con un bellissimo abito bianco al Festival del cinema di Cannes, Helena Prestes ha fatto tappa a Napoli insieme a Javier Martinez per partecipare ad alcuni eventi in programma a Capri. La seconda classificata del Grande Fratello ha avuto modo di vedere alcuni luoghi e mangiare prodotti tipici di Napoli come rivelato in alcune stories postate sul suo profilo Instagram

Helena Prestes innamorata della città di Napoli

La modella brasiliana ha trascorso alcuni giorni a Napoli prima di prendere parte all’evento Vip Champion che si terrà da oggi 30 maggio sull’isola di Capri. Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes ha postato una storia sul suo profilo Instagram con una dedica d’amore per la città che l’ha accolta con tanto affetto. La donna ha scritto le seguenti parole: “Napoli ti amo”. Nel filmato in questione si vede l’ex gieffina mangiare una pizza napoletana, visitare i Quartieri Spagnoli con Javier Martinez e fare kite surf presso un noto stabilimento balneare. Stasera 30 maggio, la donna insieme al compagno sono attesi a Capri per prendere parte della nuova edizione di Vip Champion dove saranno presenti Alfonso Signorini, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ed altri ex gieffini.