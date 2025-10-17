Javier Martinez, la confessione che spiazza i fan: “Sentito spaesato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez ha fatto sognare il pubblico italiano durante la scorsa edizione del Grande Fratello grazie alla relazione con Helena Prestes. Dopo aver passato l’estate in giro per l’Italia tra eventi e vacanze da sogno, il 30enne è tornato alla sua vecchia passione: la pallavolo. L’uomo infatti è stato ingaggiato dalla Terni Volley Academy per disputare il campionato di A3 in partenza a fine mese. L’atleta professionista ha parlato del suo ritorno sul campo attraverso un’intervista a Chi, dove ha fatto una confessione che ha spiazzato i fan. Javier Martinez ha dichiarato: “Qui a Terni gioco è il mio lavoro, anche se è sport e rientrare la sera, trovare Helena a casa è stato un bel banco di prova e adesso è bello e basta. È anche un bel cambio per noi due: adesso io lavoro di più, mentre nei primi mesi dopo il Grande fratello ero fermo e mi sentivo un po’ spaesato.”

Javier Martinez e la sorpresa di Helena Prestes

Proprio Javier Martinez ha disputato ieri pomeriggio una nuova amichevole contro la squadra di Macerata, che milita in A2. Lo schiacciatore argentino ha perso contro la squadra marchigiana per 3 set ad 1. Nonostante questo, l’uomo si è potuto consolare tra le braccia calde di Helena Prestes. La modella brasiliana ha raggiunto il compagno alla partita per farle una sorpresa. La donna è stata immortalata sulle seggioline a fare il tifo e mentre si scambiava un tenero bacio con lo schiacciatore argentino a fine amichevole. Gli Helevier sono apparsi complici e molto innamorati come trapelato da alcuni foto e video apparsi in rete.